Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Предлагаю присоединиться к компании приятных и интересных девушек (ориентировочно 32-40л) для общения и совместного досуга. Ходим на стендап, концерты, настольные игры, бары, рестораны и прогулки. В планах театр, мастер-классы, экскурсии и др. Если есть желание присоединиться, пишите, будем рады знакомству 🤗

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Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Просто по душам

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