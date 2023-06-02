По большей части я, интроверт, но иногда хочется общения и компании) Много лет изучал всякую эзотерику, в этом хорошо разбираюсь)(никаких навязываний, все это личное дело каждого). Люблю заниматься в спортзале, иногда для разнообразия на улице на солнечном острове. Кататься на своих электросамокатах, книги,музыка, настолки,походы.... Я, вроде как, очень разносторонняя личность, поэтому у меня широкий круг интересов) мы точно найдем о чем поговорить

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

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