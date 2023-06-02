Краснодар
Занятия спортом в Алекс Фитнес
прогуляться, перекусить
Ищу тех, с кем можно друг друга мотивировать занятием спортом в Алекс фитнесе (ибо там купила абонемент).
Ищу тех, с кем можно друг друга мотивировать занятием спортом в Алекс фитнесе (ибо там купила абонемент).
Пришло лето, мотивации ноль😹
От пользователя @LissaLill
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