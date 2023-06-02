Ищу тех, с кем можно друг друга мотивировать занятием спортом в Алекс фитнесе (ибо там купила абонемент). Пришло лето, мотивации ноль😹

От пользователя @LissaLill

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Краснодар → Другое Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море

Краснодар → Другое Неформально и без пафоса

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое покататься на самокатах, можно в известном парке.

Краснодар → Другое Прогуляться по городу пешком

Краснодар → Другое Кто составит компанию в прогулках по Красной?

Краснодар → Другое Поиграть в большой теннис

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