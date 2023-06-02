Краснодар
Занятия спортом в Алекс Фитнес

фото пользователя LissaLill
прогуляться, перекусить

Ищу тех, с кем можно друг друга мотивировать занятием спортом в Алекс фитнесе (ибо там купила абонемент).
Пришло лето, мотивации ноль😹

От пользователя @LissaLill

3 участника
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