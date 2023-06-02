Саратов
Профиль пользователя KaterinaSmik

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О себе

Люблю отдых не сильно активный) Музыка и кино нравятся разные. Театр очень уважаю.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Саратов → пообщаться

Ах лето🤩 у кого какие планы?

Участие в других событиях

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Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

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Поговорить про пользу пельменей

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Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

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Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?

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