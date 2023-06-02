Люблю отдых не сильно активный) Музыка и кино нравятся разные. Театр очень уважаю.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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Нижний Новгород → Другое Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Саратов → Другое Готов скоротать время за беседой :)

Краснодар → Другое Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

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