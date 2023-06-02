Саратов
Профиль пользователя KaterinaSmik
О себе
Люблю отдых не сильно активный) Музыка и кино нравятся разные. Театр очень уважаю.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Москва → Другое
Го болтать :)
Краснодар → Другое
Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить про пользу пельменей
Саратов → Другое
Готов скоротать время за беседой :)
Казань → Другое
Почирикать обо всем
Саратов → Другое
Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)
Нижний Новгород → Другое
Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?
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