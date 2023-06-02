Люблю настольные игры, особенно D&D. Так же увлекаюсь компьютерными играми, особенно сетевыми и онлайн, такими как Borderlands и World of Warcraft. Обожаю кошек, особенно абисинской породы. Слушаю на досуге Наутилус и Арию. Люблю походы в кино, кафе и просто погулять, не важно где, важно в какой кампании=)

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

☣️ Токсичность 💨 Кальян

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