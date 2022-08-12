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Москва
Профиль пользователя Besa

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О себе

Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

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📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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маленькое фото пользователя Mishkaa
маленькое фото пользователя Sirius
маленькое фото пользователя Acid
маленькое фото пользователя Medieve
маленькое фото пользователя Ilya_Roots
маленькое фото пользователя kafer999
маленькое фото пользователя Todd
маленькое фото пользователя VTLy
маленькое фото пользователя Sudman
маленькое фото пользователя deslion
Откликнулось 13 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kfartik

Калининград → пообщаться

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Eva_Avetis

Красногорск → пообщаться

Ищу приятную собеседницу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя metaLime

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Откликнулось 14 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Черновик черновик

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Slowmo

Москва → пообщаться

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rober

Краснодар → пообщаться

Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

Откликнулось 5 участников

анонимный пользователь

Кёльн → пообщаться

Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Aleksandr_Gray

Москва → пообщаться

Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Rina464

Москва → пообщаться

Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vdmfk

Москва → пообщаться

О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя SiTIS1323

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу понять разнообразие мировозрений других людей)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Crash

Краснодар → пообщаться

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

Откликнулись 2 участника

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Санкт-Петербург → пообщаться

Самопознание через окружающий мир

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