⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Besa
О себе
Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам