Москва

Профиль пользователя Besa

О себе Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 20 пользователями

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