О себе

Привет меня зовут Виктор мне 27.

Я спортивный возможно красивый( у всех вкусы разные )

Люблю психологию и сексология . Изучаю ее на протяжении 10лет .

Люблю фильмы ужасов .

Миломан .

А так .. ещё много чего .. я просто не люблю писать )))