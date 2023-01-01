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Симферополь
Привет меня зовут Виктор мне 27.
Симферополь
Профиль пользователя creampie
О себе
Привет меня зовут Виктор мне 27.
Я спортивный возможно красивый( у всех вкусы разные )
Люблю психологию и сексология . Изучаю ее на протяжении 10лет .
Люблю фильмы ужасов .
Миломан .
А так .. ещё много чего .. я просто не люблю писать )))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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