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Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Moroshka
О себе
По профессии музыкант, параллельно- начинающий дизайне интерфейсов. Люблю активно проводить время, заниматься спортом, танцевать, посещать мастер-классы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
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