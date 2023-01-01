По профессии музыкант, параллельно- начинающий дизайне интерфейсов. Люблю активно проводить время, заниматься спортом, танцевать, посещать мастер-классы.

Была в сети на прошлой неделе

Хотелось бы приятно провести день в хорошей компании.

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