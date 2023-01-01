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Симферополь
Профиль пользователя Moroshka

фото пользователя Moroshka

О себе

По профессии музыкант, параллельно- начинающий дизайне интерфейсов. Люблю активно проводить время, заниматься спортом, танцевать, посещать мастер-классы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vasia

Симферополь → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lera78

Симферополь → прогуляться, перекусить

Хотелось бы приятно провести день в хорошей компании.

Откликнулись 2 участника

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