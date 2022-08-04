Симферополь
Профиль пользователя Arnine

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О себе

Живу в виртуальности.
Постоянно слушаю аудиокниги.
Немного понимаю в автомобилях и компьютерах.
Женат, отношений не ищу.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Симферополь → пообщаться

Ищу людей для общения в Discord. Играю в GTA5RP и Destiny2

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Ernestok
Симферополь → Другое

Симферополь го курить кальян

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