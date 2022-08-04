Симферополь
Профиль пользователя Arnine
О себе
Живу в виртуальности.
Постоянно слушаю аудиокниги.
Немного понимаю в автомобилях и компьютерах.
Женат, отношений не ищу.
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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