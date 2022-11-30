Люблю слушать музыку, меломан, но больше предпочитаю рок Социальный, люблю много общения

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Симферополь → Другое Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Ищешь друзей и компанию в городе Симферополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Симферополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.