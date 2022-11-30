Симферополь
Профиль пользователя camarIK
О себе
Люблю слушать музыку, меломан, но больше предпочитаю рок
Социальный, люблю много общения
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Горно-Алтайск → Другое
Поговорим обо всём на свете)
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Краснодар → Другое
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Красноярск → Другое
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Симферополь → Другое
Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .
Краснодар → Другое
На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?
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