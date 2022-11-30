Симферополь
Профиль пользователя camarIK

фото пользователя camarIK

О себе

Люблю слушать музыку, меломан, но больше предпочитаю рок
Социальный, люблю много общения

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Nyzhn'ohirs'kyy → пообщаться

Услышать интересную историю

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Lars
Симферополь → Другое

Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

маленькое фото пользователя DAiiiKA
Краснодар → Другое

На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

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