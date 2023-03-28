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Рязань
Нравится вышивать крестиком, вязать крючком.
Рязань
Профиль пользователя Svetik1704
О себе
Нравится вышивать крестиком, вязать крючком.
Начала интересоваться психологией.
Люблю домашних животных - кошки, крыски.
Учусь рисовать.
Есть сын - 3 года.
Хочется найти друзей.😌
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей
События пользователя
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