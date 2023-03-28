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Рязань
Профиль пользователя Svetik1704

фото пользователя Svetik1704

О себе

Нравится вышивать крестиком, вязать крючком.
Начала интересоваться психологией.
Люблю домашних животных - кошки, крыски.
Учусь рисовать.
Есть сын - 3 года.
Хочется найти друзей.😌

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить

Кто-то идёт сегодня на концерт Сергея Лазарева?

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