Рязань

Профиль пользователя Svetik1704

О себе Нравится вышивать крестиком, вязать крючком.

Начала интересоваться психологией.

Люблю домашних животных - кошки, крыски.

Учусь рисовать.

Есть сын - 3 года.

Хочется найти друзей.😌

Была в сети на этой неделе

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