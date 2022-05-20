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Рязань
Профиль пользователя Daniil_V

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О себе

Впервые в этом приложении, ищу людей для новых знакомств, люблю спорт(если ты парень и любишь воркаут или бокс, то можем потренить вместе))), но не ярый зож) Люблю работать и люблю отдыхать, у меня широкий спектр интересов - прогулки в городе, кафе, выезды на на природу и многое другое, чтение книг, просмотр фильмов и многое другое - так что найти что-то общение с собеседником мне не проблема)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером, выпить чай/кофе, можно что-то покрепче

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Откликнулись 2 участника
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