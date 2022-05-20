О себе

Впервые в этом приложении, ищу людей для новых знакомств, люблю спорт(если ты парень и любишь воркаут или бокс, то можем потренить вместе))), но не ярый зож) Люблю работать и люблю отдыхать, у меня широкий спектр интересов - прогулки в городе, кафе, выезды на на природу и многое другое, чтение книг, просмотр фильмов и многое другое - так что найти что-то общение с собеседником мне не проблема)