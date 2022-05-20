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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Daniil_V
О себе
Впервые в этом приложении, ищу людей для новых знакомств, люблю спорт(если ты парень и любишь воркаут или бокс, то можем потренить вместе))), но не ярый зож) Люблю работать и люблю отдыхать, у меня широкий спектр интересов - прогулки в городе, кафе, выезды на на природу и многое другое, чтение книг, просмотр фильмов и многое другое - так что найти что-то общение с собеседником мне не проблема)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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