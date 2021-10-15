Интересный человек с активной жизненной позицией. Люблю общаться, сериалы, длинные прогулки. Уютные посиделки за чашкой кофе или бокалом вина. Поиграть в настольные игры или просто послушать музыку. Буду рада познакомиться, поболтать и погулять с интересными людьми

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.