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Поиграть в LoL и поболтать

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Живите долго и процветайте 🖖🏻

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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