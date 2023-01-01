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Омск
Профиль пользователя Sof24

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Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Омск → собрать компанию

Я хочу найти подруг

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Откликнулись 2 участника

Омск → прогуляться, перекусить

Найти подруг ❤️🫧

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя fox_narcissism

Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Откликнулось 16 участников

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг в Омске

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Омск → пообщаться

Поговорим о мечтах и о том как их исполнить?

Откликнулось 6 участников

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Хочу найти подругу)

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Ищу компанию на выходные

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Омск → прогуляться, перекусить

Гоу за впечатлениями🌹

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