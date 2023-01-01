Омск

Профиль пользователя AndrewGH

О себе Всём привет, мне 19, рост где-то 186

Учусь в политехе, Интересы: ай ти(кибербезопасность), дизайн, в частности программа фотошоп, figma. В свободное время люблю смотреть фильмы, играю иногда.

Был в сети на прошлой неделе

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