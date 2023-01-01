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Омск
Всём привет, мне 19, рост где-то 186
Омск
Профиль пользователя AndrewGH
О себе
Всём привет, мне 19, рост где-то 186
Учусь в политехе, Интересы: ай ти(кибербезопасность), дизайн, в частности программа фотошоп, figma. В свободное время люблю смотреть фильмы, играю иногда.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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