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Омск
Профиль пользователя Elisaveta.lisa

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О себе

Интересна аквариумистика, живут аксолотли :) Как безумная цветочница натащила домой всяких разных, интересно наблюдать за их развитием. Люблю мистическую атмосферу, природу, интроверт. Хотелось бы друзей как в детстве) ну или хотя бы просто общаться на любые темы, вдохновлять друг друга на развитие или заниматься вместе каким-либо делом :D

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Омск → пообщаться

Поговорим о мечтах и о том как их исполнить?

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу)

Откликнулись 4 участника

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