О себе

Интересна аквариумистика, живут аксолотли :) Как безумная цветочница натащила домой всяких разных, интересно наблюдать за их развитием. Люблю мистическую атмосферу, природу, интроверт. Хотелось бы друзей как в детстве) ну или хотя бы просто общаться на любые темы, вдохновлять друг друга на развитие или заниматься вместе каким-либо делом :D