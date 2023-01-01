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Омск
Омск
Профиль пользователя Elisaveta.lisa
О себе
Интересна аквариумистика, живут аксолотли :) Как безумная цветочница натащила домой всяких разных, интересно наблюдать за их развитием. Люблю мистическую атмосферу, природу, интроверт. Хотелось бы друзей как в детстве) ну или хотя бы просто общаться на любые темы, вдохновлять друг друга на развитие или заниматься вместе каким-либо делом :D
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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