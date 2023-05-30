Омск
Профиль пользователя Azzaro
О себе
Всю сознательную жизнь занимаюсь спортом(акробатика, танцы, плавание, настольный теннис 9 лет) сейчас - хожу в тренажёрный зал, по прежнему немного танцую для себя и планирую вернуться позже как будет время и средства.
Нравится раскрашивать, алмазная вышивка, хочу попробовать себя в лепке из полимерной глины мне кажется это очень медитативно, нравится ездить на велосипеде. Вообще я довольно эмоциональная, впечатлительная, эмпатичная до мозга костей, и порой сентиментальная)
Собственно учусь в ОмГАУ, параллельно стараюсь быть классной старшей сестрой🤘
Из музыки по направлениям слушаю фоек, старый джаз, немного к-поп, кельтскую музычку, паст-кор или метал-кор и что-то инструментально-современное в стиле Lindsey Stirling
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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