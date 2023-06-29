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Москва
Профиль пользователя Vicci

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О себе

👋 Меня зовут Вика) Ищу дружескую компанию. Из предпочтений ролики, бег, вылазки с палатками и походы. Зимой коньки, лыжи и сноуборд. Сходить в киношку-кафешку тоже за) Люблю концерты (последний раз была на НАИВ) и театры. За любой кипишь 🙃

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги✝️ Религия

События пользователя

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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Откликнулось 26 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Tanushka

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию и друзей 33+

Откликнулось 10 участников

анонимный пользователь

Севастополь → пообщаться

Хочу найти друзей, пообщаться онлайн, выйти на прогулку.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Love86

Москва → пообщаться

Найти темы для душевного разговора, а далее продолжить за вкусным кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nika.32

Щелково → сходить на мероприятие

В поиске подруги 💃 💃

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nika.32

Щелково → прогуляться, перекусить

Я из Щёлково, ищу подруг, общение,хорошее время провождения!

Откликнулся 1 участник

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