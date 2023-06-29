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Москва
Москва
Профиль пользователя Vicci
О себе
👋 Меня зовут Вика) Ищу дружескую компанию. Из предпочтений ролики, бег, вылазки с палатками и походы. Зимой коньки, лыжи и сноуборд. Сходить в киношку-кафешку тоже за) Люблю концерты (последний раз была на НАИВ) и театры. За любой кипишь 🙃
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Пообщалась с более чем 20 пользователями
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