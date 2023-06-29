О себе

👋 Меня зовут Вика) Ищу дружескую компанию. Из предпочтений ролики, бег, вылазки с палатками и походы. Зимой коньки, лыжи и сноуборд. Сходить в киношку-кафешку тоже за) Люблю концерты (последний раз была на НАИВ) и театры. За любой кипишь 🙃