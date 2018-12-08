О себе

Люблю разную музыку, все зависит от настроения

Нравится кататься на велосипеде, релаксировать на supboard, зимой коньки и сноуборд.

Обожаю гулять по красивым местам, путешествовать, изучать что -то интересное, хочу найти «своих» людей :)