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Москва
Профиль пользователя Solnechnaya

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О себе

Люблю разную музыку, все зависит от настроения
Нравится кататься на велосипеде, релаксировать на supboard, зимой коньки и сноуборд.
Обожаю гулять по красивым местам, путешествовать, изучать что -то интересное, хочу найти «своих» людей :)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Понаблюдать за красивой осенью 🍁

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Рада новым знакомствам

Откликнулось 40 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти классных людей для общения

Откликнулось 8 участников

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