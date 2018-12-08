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Москва
Люблю разную музыку, все зависит от настроения
Москва
Профиль пользователя Solnechnaya
О себе
Люблю разную музыку, все зависит от настроения
Нравится кататься на велосипеде, релаксировать на supboard, зимой коньки и сноуборд.
Обожаю гулять по красивым местам, путешествовать, изучать что -то интересное, хочу найти «своих» людей :)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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