Москва
Профиль пользователя Nadejda

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О себе

В поиске новых знакомств для общения офлайн (живые встречи, живое общение - не по интернету и не по телефону). Хобби: танцы, фитнес, кулинария, визаж, фотография. Любитель выставок, мюзиклов, танцевальных мастер-классов, но и в баре могу зависнуть с удовольствием. Мне 32 года. Живу в Москве. Замужем. Детей нет и не планирую (👶🏼 free).

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто идет на концерт-вечер памяти фронтмена Linkin Park?

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для живого общения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Дружить будем 💫🙌🏻☺️

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя VelS
Москва → Другое

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя JuliaMiamyy
Москва → Другое

Подруг 30+

маленькое фото пользователя Regina_di_fiori
Москва → Другое

Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина

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