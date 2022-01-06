В поиске новых знакомств для общения офлайн (живые встречи, живое общение - не по интернету и не по телефону). Хобби: танцы, фитнес, кулинария, визаж, фотография. Любитель выставок, мюзиклов, танцевальных мастер-классов, но и в баре могу зависнуть с удовольствием. Мне 32 года. Живу в Москве. Замужем. Детей нет и не планирую (👶🏼 free).

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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