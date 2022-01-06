Москва
Профиль пользователя Nadejda
О себе
В поиске новых знакомств для общения офлайн (живые встречи, живое общение - не по интернету и не по телефону). Хобби: танцы, фитнес, кулинария, визаж, фотография. Любитель выставок, мюзиклов, танцевальных мастер-классов, но и в баре могу зависнуть с удовольствием. Мне 32 года. Живу в Москве. Замужем. Детей нет и не планирую (👶🏼 free).
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
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Женское комьюнити
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Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
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Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
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Хочу найти подруг!
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Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
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Подруг 30+
Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина
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