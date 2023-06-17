О себе

Переехала в Москву и очень бы хотелось найти родственную душу для общения, совместного времяпрепровождения. Возможно совместного занятия спортом. Хочется говорить обо всём, но в то же время ни о чём. Обсуждать фильмы/сериалы, немного сплетничать, делиться радостями и переживаниями, идеями и планами.

О себе, говорить о себе - капать ложкой яму с песком. Абсолютно разносторонняя, свободна в принципах и стереотипах. Если описать себя тремя любимыми вещами/занятиями, то это будет спорт, кофе и сериалы.

Буду рада новым знакомствам😇