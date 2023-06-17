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Москва
Профиль пользователя SlyFoxy17

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О себе

Переехала в Москву и очень бы хотелось найти родственную душу для общения, совместного времяпрепровождения. Возможно совместного занятия спортом. Хочется говорить обо всём, но в то же время ни о чём. Обсуждать фильмы/сериалы, немного сплетничать, делиться радостями и переживаниями, идеями и планами.
О себе, говорить о себе - капать ложкой яму с песком. Абсолютно разносторонняя, свободна в принципах и стереотипах. Если описать себя тремя любимыми вещами/занятиями, то это будет спорт, кофе и сериалы.
Буду рада новым знакомствам😇

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Хотелось бы найти людей родных по духу

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время, найти новые знакомства

Откликнулся 1 участник

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