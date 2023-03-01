Москва

Профиль пользователя Rasputin

О себе Парикмахер-стилист-барбер. Слушаю разную музыку по настроению, люблю путешествовать, отдых с палатками на природе,дальние поездки на машине, прогулки по городу и природе, красивым местам. Люблю рыбалку.Люблю приятные эмоции, новые знакомства 😉

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