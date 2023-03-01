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Москва
Профиль пользователя Rasputin

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О себе

Парикмахер-стилист-барбер. Слушаю разную музыку по настроению, люблю путешествовать, отдых с палатками на природе,дальние поездки на машине, прогулки по городу и природе, красивым местам. Люблю рыбалку.Люблю приятные эмоции, новые знакомства 😉

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В творческом поиске😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 136 участников

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