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Москва
Профиль пользователя Ponika

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О себе

Предпочтения по музыки - разные в основном что то депрессивное , под пиво заходит , так же послушать могу Гуфа, уннв, тгк, вот такой стилистики.
Моцарты и Бахи не нравятся

Из спорта мое увлечение бег , бегаю не сказала бы что часто так как мусора предпочитают сразу крутить , но и иногда получается заняться спортом.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → собрать компанию
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