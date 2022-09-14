Денис, 24, Москва – Я педагог в детском центре и лагере, и устраиваю детям всякую яркую творческую движуху, кругосветное путешествие в Японию, зельеварение и дуэль магов на неделе Гарри Поттера, яркие химические опыты, сделал для них настолки по Вселенной Стивена, Геншину, Аватару, Зомби против Растений, а еще мы подключаем бананы в качестве джойстика на цифровой мастерской с: Меня зажигают мультфильмы и мультсериалы, о них я могу общаться просто бесконечно. Обожаю ламповую и творческую движуху на мульт-фестивалях и арт маркетах, люблю творческие мастер-классы, например по воздушному пластилину, люблю милую и теплую эстетику, никогда не могу пройти мимо магазинов с милотой и всякими сквишами :э Ищу… родственную душу. Воть как-то так. Что тут еще скажешь с:

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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