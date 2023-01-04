Ох с само описаниями беда, ведь всегда ты себе кажешься лучше, закрывая глаза на очевидные недостатки, например я вешу около 100 +/- 5, и спорт с диетами особо не помогают, или например я не чего не имею против алкоголя, особенно на охоте, да посление полтора года я ушёл в охоту, и практически полностью забросил страйкбол и мотоцикл, мотоцикл ещё и по тому что взял собаку, а с ней на дачу не поездишь на моте. Так что ещё, у меня есть дочь от первого брака, мне 39, работаю в ит. Предпочитаю говорить прямо словами через рот, и плохо понимаю намеки🤷🏼‍♂😎🤣

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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