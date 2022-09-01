пообщаться

От пользователя @Merc

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!