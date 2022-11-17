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Москва
Знакомство для дружбы

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пообщаться

Давайте знакомиться! Хочется найти друзей для общения онлайн и встреч в реальной жизни. Мне комфортнее сначала узнать человека в переписке, для того что бы понять подружимся или нет, чем сразу встретиться и испытывать неловкость от того, что не сошлись в интересах)

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