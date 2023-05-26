Пишу, когда пишется (с поэзией дружим, с прозой не сильно) Фотографирую, когда фотографируется Прогулки на своих двоих люблю, умею и практикую Любовь к морю, хвойным лесам и Питеру в хронической стадии Абсолютно кофейная душа Если ты добрая, любишь природу, творчество, предпочтешь поход за малиной в кедах, а не в пафосное заведение в половине ассортимента ЦУМа, ну и чувство юмора - твое второе имя - чудесно! Почти наверняка, мы поладим :)

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

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