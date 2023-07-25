Москва
Профиль пользователя Daria_19

фото пользователя Daria_19

О себе

Хочу найти подруг и друзей. Люблю активные прогулки и путешествия, театр, выставки/музеи, только начинаю свой путь в шаффле.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на выходных, поиграть в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

Москва → Другое

Прогуляться по Москве, пообщаться)

маленькое фото пользователя valeriaa
Москва → Другое

Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀

маленькое фото пользователя Maryska
Москва → Другое

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Впишусь в Квиз !!!

маленькое фото пользователя Tasha_M
Москва → Другое

Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?

маленькое фото пользователя Eventyr
Москва → Другое

Встреча, прогулка (ищу подругу)

маленькое фото пользователя Hohster
Москва → Другое

Поиграть в настолки или погулять по Москве

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Общение с последующими вылазками в город

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.