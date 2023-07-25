Москва
Профиль пользователя Daria_19
О себе
Хочу найти подруг и друзей. Люблю активные прогулки и путешествия, театр, выставки/музеи, только начинаю свой путь в шаффле.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Для движовых ребят 🚀
Москва → Другое
Прогуляться по Москве, пообщаться)
Москва → Другое
Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Впишусь в Квиз !!!
Москва → Другое
Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?
Москва → Другое
Встреча, прогулка (ищу подругу)
Москва → Другое
Поиграть в настолки или погулять по Москве
Москва → Другое
Общение с последующими вылазками в город
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