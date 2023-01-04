Что о себе рассказать? Ну думаю, стоит начать с того,что увлекаюсь играми, пока мобильными преимущественно мобильными. Музыку в последнее время слушаю меланхоличную. Учусь на 4 курсе в университете, по направлению социальная работа. Сейчас смотрю сверхъестественное, остановился на 5 сезоне.... Из аниме смотрел Джо Джо, когда-то давно. Здесь хотел бы найти отношения и девушку (полные девушки вы супер).Не пью ( даже пиво), не курю, не использую мат в своей речи. Очень круто если ты учишься или работаешь в сфере педагогики, медицины, работе с людьми и/или животными. И такой же ленивый вмеру человек. Если вы лайкнули, то давайте общаться, а не на отстань. Если мы начали диалог, то не исчезайте пожалуйста, иначе смысла в знакомстве нет.

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ✝️ Религия 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 📚 Книги

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