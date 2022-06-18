Хочу играть в бадминтон, пока на улице лето, и такая возможность есть) Буду рада найти компанию для игры в настолки, у самой буквально парочка игр) Поэтому если знаете хороших клуб, либо есть свои буду рада вашей компании) Люблю фильмы ужасов, зомби и аниме) Играю в Геншин. Нравятся пешие прогулки

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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