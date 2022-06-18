Красноярск
Профиль пользователя Tatyana3824
О себе
Хочу играть в бадминтон, пока на улице лето, и такая возможность есть)
Буду рада найти компанию для игры в настолки, у самой буквально парочка игр) Поэтому если знаете хороших клуб, либо есть свои буду рада вашей компании)
Люблю фильмы ужасов, зомби и аниме) Играю в Геншин. Нравятся пешие прогулки
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.