Люблю разные сериалы от Друзей до Дневников Вампира и увлекаюсь видеоиграми типа Скайрима, Героев и всякого подобного. Есть две кошки - Вафля и Шишка

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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Красноярск → прогуляться, перекусить Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком

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