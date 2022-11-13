Я дизайнер одежды. Очень много работаю. Поэтому ищу с кем поболтать/провести интересно время. Люблю поговорить на различные темы, нравятся открытые, простые люди с юмором. Иногда играю в игры, очень люблю кино, кофе, активный отдых и шить. Всегда говорю, что думаю и могу поддержать любую беседу)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

📺 Политика ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.