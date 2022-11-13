Красноярск
Профиль пользователя unakolomiets
О себе
Я дизайнер одежды. Очень много работаю. Поэтому ищу с кем поболтать/провести интересно время.
Люблю поговорить на различные темы, нравятся открытые, простые люди с юмором.
Иногда играю в игры, очень люблю кино, кофе, активный отдых и шить.
Всегда говорю, что думаю и могу поддержать любую беседу)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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