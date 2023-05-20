Красноярск
Профиль пользователя wonder_ros

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О себе

Люблю активный отдых, походы на природу
Любитель сериалов, кино
Спортом не увлекаюсь, но обожаю кататься на роликах и лонгборде.
Не хватает общения и встреч

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

маленькое фото пользователя Kirillgmail
Красноярск → Другое

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