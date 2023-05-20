Красноярск
Профиль пользователя wonder_ros
О себе
Люблю активный отдых, походы на природу
Любитель сериалов, кино
Спортом не увлекаюсь, но обожаю кататься на роликах и лонгборде.
Не хватает общения и встреч
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
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