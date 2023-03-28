Бийск

Профиль пользователя EndOfApril

О себе Работаю, много работаю. Трудоголик. Если есть время. Готовлю, задрочу, смотрю онямэ, слушаю музыку, смотрю фильмы, читаю: вообщем отдыхаю.

Пс:"Жена для меня святое."

Был в сети на прошлой неделе

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