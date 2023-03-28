⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Бийск

Бийск
Профиль пользователя EndOfApril

фото пользователя EndOfApril

О себе

Работаю, много работаю. Трудоголик. Если есть время. Готовлю, задрочу, смотрю онямэ, слушаю музыку, смотрю фильмы, читаю: вообщем отдыхаю.
Пс:"Жена для меня святое."

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Бийск → пообщаться

Ищем друзей, собутыльников, адекватных людей.

маленькое фото пользователя 4eSheeR
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Бийск

маленькое фото пользователя Ilhodeputa
маленькое фото пользователя Viktoria07
маленькое фото пользователя Jester_Want_Fun
маленькое фото пользователя Enka
маленькое фото пользователя Annet23
маленькое фото пользователя Kotenych
маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
маленькое фото пользователя LuckyKoi
маленькое фото пользователя AnnaKo
маленькое фото пользователя Denewi
маленькое фото пользователя Vika_unless
маленькое фото пользователя olgli.xk

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам