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Бийск
Работаю, много работаю. Трудоголик. Если есть время. Готовлю, задрочу, смотрю онямэ, слушаю музыку, смотрю фильмы, читаю: вообщем отдыхаю.
Бийск
Профиль пользователя EndOfApril
О себе
Работаю, много работаю. Трудоголик. Если есть время. Готовлю, задрочу, смотрю онямэ, слушаю музыку, смотрю фильмы, читаю: вообщем отдыхаю.
Пс:"Жена для меня святое."
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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