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Самара
Профиль пользователя 4eSheeR

фото пользователя 4eSheeR

О себе

Обожаю своих котов - Бибу и Бобу.
Из музыки - рок, метал, панк.
Из фильмов и сериалов- фэнтези, фантастика, ужасы, мультфильмы, аниме (в личном топе стальной алхимик и властелин колец)))
Так же сливаю время в играх а-ля ведьмак, darkest dungeon, сталкер и т.п.
А ещё работаю и познал страдания и боль, не против поделиться своей и выслушать вашу😅

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить
Пройтись по живописной Управе или другой части Самары и пообщаться:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HoneyCat
Санкт-Петербург → Другое
просто хочу с кем то поговорить)
маленькое фото пользователя Jeweller08
Самара → Другое
Потешно провести время вместе
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