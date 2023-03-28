Бийск
Профиль пользователя Denewi
О себе
23 годика
Работаю программистом 1с, снимаю квартиру, машины нет, но в будущем хочу мотоцикл))
В игры особо не играю, если только компманией куда-то залететь (если есть компания поиграл бы в джекбокс и подобные игры, divinity original sin 2, terraria)
Играю на гитаре, собираю кубики Рубика
Черный юморок форевер, если заобщаемся закидываю ржомбой в виде мемов и тикитоков
Отбитый меломан, от классики и попсы до рока и метала
Очень, ооочень много читаю ранобэ/новелл/манхв и тд, любимое Во всеоружии
Фильмы, сериалы, аниме, дорамы одному смотреть скучно, присоединился бы к просмотру с кем-нить
Друзей особо нет, а кто был ушли в армейку
Погулял бы после работы (заканчиваю в 17:00, район АБ)
Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.
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