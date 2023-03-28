23 годика Работаю программистом 1с, снимаю квартиру, машины нет, но в будущем хочу мотоцикл)) В игры особо не играю, если только компманией куда-то залететь (если есть компания поиграл бы в джекбокс и подобные игры, divinity original sin 2, terraria) Играю на гитаре, собираю кубики Рубика Черный юморок форевер, если заобщаемся закидываю ржомбой в виде мемов и тикитоков Отбитый меломан, от классики и попсы до рока и метала Очень, ооочень много читаю ранобэ/новелл/манхв и тд, любимое Во всеоружии Фильмы, сериалы, аниме, дорамы одному смотреть скучно, присоединился бы к просмотру с кем-нить Друзей особо нет, а кто был ушли в армейку Погулял бы после работы (заканчиваю в 17:00, район АБ)

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

📚 Книги 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

✝️ Религия 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Бийск → пообщаться Кто из Бийска тут зареган? Написано 8 человек, вы кто?🤣

Ищешь друзей и компанию в городе Бийск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Бийск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.