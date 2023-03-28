Бийск
Профиль пользователя Jester_Want_Fun
О себе
Всем привет!
Меня зовут Виктория, мне 18 лет.
Я студентка первого курса Педагогического Университета, а так же ролевик и болтливая особа.
Мне интересно: MBTI типирование; астрология; путешествия; криминалистика; прогулки; колдунство; рок музыка; чтение книг; и многое другое!
Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.
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