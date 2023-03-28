Всем привет! Меня зовут Виктория, мне 18 лет. Я студентка первого курса Педагогического Университета, а так же ролевик и болтливая особа. Мне интересно: MBTI типирование; астрология; путешествия; криминалистика; прогулки; колдунство; рок музыка; чтение книг; и многое другое!

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба

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