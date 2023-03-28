Люблю в компании петь, могу на минималках аккомпанировать на гитаре\укулеле и клавишах, но с бОльшим удовольствием подпеваю другим и подливаю вино. Люблю готовить в компании и поесть в компании. И гулять в компании. Педагог, поэтому очень люблю детей, но не очень люблю с ними коммуницировать - во время работы хватает, знаете ли.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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