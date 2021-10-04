Казань
Алковелоночь!
Приглашаем с товарищем прекрасных девушек на увлекательную неспешную ночную прогулку по паркам и скверам нашего города. В планах распитие вкусных напитков (текила. Возможно еще что-то захочется). В процессе интересные беседы. Фотосессия. Цель не напиться, а поднять настроение. Алкоголь с нас. Старт в 20-21 фестивальный бульвар у рядом со вхтдом в метро козья слобод! Будет весело!))
От пользователя @Oleg_116ururu
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Общение найти друзей
поиграть в бильярд
Поговорим обовсём во тьме?!
Ищу друзей
Предлагаю съездить на голубой залив.
Покурить кальян, прогуляться)
Составить компанию, показать город
Прогуляться по городу.
Прогуляться по набережной
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Погонять мяч
Давайте сходим в театр
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!