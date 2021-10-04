Приглашаем с товарищем прекрасных девушек на увлекательную неспешную ночную прогулку по паркам и скверам нашего города. В планах распитие вкусных напитков (текила. Возможно еще что-то захочется). В процессе интересные беседы. Фотосессия. Цель не напиться, а поднять настроение. Алкоголь с нас. Старт в 20-21 фестивальный бульвар у рядом со вхтдом в метро козья слобод! Будет весело!))

От пользователя @Oleg_116ururu

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