Казань
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

фото пользователя Polina5689
прогуляться, перекусить

От пользователя @Polina5689

11 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

маленькое фото пользователя Xskobka
Казань → Другое

Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

маленькое фото пользователя Elina09
Казань → Другое

выпить в баре

маленькое фото пользователя the_igorek
Казань → Другое

Погулять с кем нибудь

маленькое фото пользователя Ainur_9
Казань → Другое

Я бы не против

маленькое фото пользователя Derdemand
Казань → Другое

пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя Kzn_seaman
Казань → Другое

В поисках девушки пообщаться

маленькое фото пользователя Rafil
Казань → Другое

Прогуляться по городу, сходить в кафе

маленькое фото пользователя Domik001
Казань → Другое

Выпью кофе или составлю компанию

маленькое фото пользователя TimurABZ
Казань → Другое

Прогуляться, посмотреть фильм

маленькое фото пользователя Ildar83
Казань → Другое

Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!