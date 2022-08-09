прогуляться, перекусить

От пользователя @Polina5689

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Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Выпью кофе или составлю компанию

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое В поисках девушки пообщаться

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое пообщаться на разные темы

Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Погулять с кем нибудь

Казань → Другое выпить в баре

Казань → Другое Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

Казань → Другое Погулять по центру города

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