прогуляться, перекусить

От пользователя @Mila05

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Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое На любые темы

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое выпить в баре

Казань → Другое Прогуляться, хорошо провести время

Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

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