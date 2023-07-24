⬅️ Посмотреть других пользователей в Уфе

Уфа
Профиль пользователя ORUCH

фото пользователя ORUCH

О себе

Хожу на бизнес мероприятия, люблю поплавать в бассейне, погулять в парке, сходить в театр, на концерт, мечтаю начать ходить в походы.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 364 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Уфа

маленькое фото пользователя Kirill_K
маленькое фото пользователя kkk.coool25
маленькое фото пользователя Spinningist
маленькое фото пользователя Magic987
маленькое фото пользователя Aigul1021
маленькое фото пользователя GaLinAa
маленькое фото пользователя NIKA2121
маленькое фото пользователя Shaya22
маленькое фото пользователя Yadovitik
маленькое фото пользователя Denu
маленькое фото пользователя Elia31
маленькое фото пользователя Sylu
маленькое фото пользователя HAYNurVICE
маленькое фото пользователя Masha134
маленькое фото пользователя JohnWiren
маленькое фото пользователя Regina_95
маленькое фото пользователя Albina_98
маленькое фото пользователя Artur_ufa
маленькое фото пользователя adelway
маленькое фото пользователя Andrey13525
маленькое фото пользователя RuslanUfa
маленькое фото пользователя Yaa123
маленькое фото пользователя RadmirV
маленькое фото пользователя Panda18
маленькое фото пользователя lovemelayt
маленькое фото пользователя Aaaaaaaa
маленькое фото пользователя PandaWii
маленькое фото пользователя Alenochkaa

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам