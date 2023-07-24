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Уфа
Уфа
Профиль пользователя ORUCH
О себе
Хожу на бизнес мероприятия, люблю поплавать в бассейне, погулять в парке, сходить в театр, на концерт, мечтаю начать ходить в походы.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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