Простой человечек в огромном сложном мире, ну хотя оно не совсем сложное если принимать все в позитивном свете 😀

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Москва → Другое какой самый главный твой недостаток?

Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

Новосибирск → Другое Что для тебя красота?

Владивосток → Другое В чем смысл жизни?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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