Уфа
Профиль пользователя DaR1K
О себе
Простой человечек в огромном сложном мире, ну хотя оно не совсем сложное если принимать все в позитивном свете 😀
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Владивосток → Другое
В чем смысл жизни?
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
Москва → Другое
какой самый главный твой недостаток?
Самара → Другое
Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔
Братск → Другое
Пообщаться о машинах
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