Уфа
Профиль пользователя Leonid31
О себе
Люблю отдых на природе, кататся на велосипеде, вечерним прогулки
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика 🎮 Видеоигры 💩 Странный юмор 🎭 Театр 🎲 Настольные игры
Другие пользователи из города Уфа
Ищешь друзей и компанию в городе Уфа?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.