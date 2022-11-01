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Уфа
Профиль пользователя Indira

фото пользователя Indira

О себе

Обычный простой человечик) люблю гулять
Ищу подруг

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Уфа → активный отдых

По барам потанцевать 💃💥🤘

маленькое фото пользователя Azamatt
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valen_tina

Уфа → прогуляться, перекусить

Всем хаюшки! Кто хочет куда нибудь сходить вечерком? Одной скучно😄

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя KsySha99

Уфа → прогуляться, перекусить

Провести прекрасно время 🧘‍♀️🧗‍♀️💃🏇🤸‍♀️👫👭👣

Откликнулся 1 участник

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