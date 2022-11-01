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Уфа
Обычный простой человечик) люблю гулять
Уфа
Профиль пользователя Indira
О себе
Обычный простой человечик) люблю гулять
Ищу подруг
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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