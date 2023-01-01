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Уфа
Люблю поболтать , хотела бы найти подругу , друзей .
Уфа
Профиль пользователя Elia31
О себе
Люблю поболтать , хотела бы найти подругу , друзей .
Руку помощи по жизни и моральную поддержку.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового
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