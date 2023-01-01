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Уфа
Профиль пользователя Elia31

фото пользователя Elia31

О себе

Люблю поболтать , хотела бы найти подругу , друзей .
Руку помощи по жизни и моральную поддержку.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Уфа → пообщаться

Пообщаться ищу подруг

маленькое фото пользователя Artemiia
Откликнулся 1 участник

Уфа → пообщаться

Общение дружба и так далее

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elis35

Уфа → прогуляться, перекусить

Хотелось бы посидеть за чашкой кофе с приятным человеком)

Откликнулись 2 участника

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