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Тула
Тула
Профиль пользователя Anya14
О себе
Люблю играть в видео игры , Genshin, Assassin's creed, Uncharted и другие, по музыке точно не знаю что в жанрах не разбираюсь (( но точно не классику и рок. Фильмы комедии,ужасы фантастика,иногда дорамы. Люблю суши ,фастфуд и кофе
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино
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