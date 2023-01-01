О себе

Люблю играть в видео игры , Genshin, Assassin's creed, Uncharted и другие, по музыке точно не знаю что в жанрах не разбираюсь (( но точно не классику и рок. Фильмы комедии,ужасы фантастика,иногда дорамы. Люблю суши ,фастфуд и кофе