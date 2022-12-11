О себе

Очень люблю осенью ходить по городу, обсуждать изменения в жизни, отвлекаться на глупые шутки, познавать себя и друг друга, пить тёплый латте, заряжаться друг от друга энергией. Летом катаюсь на велосипеде, самокате, зависаю у речек и водоёмов.