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Тула
Тула
Профиль пользователя Mari97
О себе
Очень люблю осенью ходить по городу, обсуждать изменения в жизни, отвлекаться на глупые шутки, познавать себя и друг друга, пить тёплый латте, заряжаться друг от друга энергией. Летом катаюсь на велосипеде, самокате, зависаю у речек и водоёмов.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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