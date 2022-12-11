⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тула

Тула
Профиль пользователя Mari97

фото пользователя Mari97

О себе

Очень люблю осенью ходить по городу, обсуждать изменения в жизни, отвлекаться на глупые шутки, познавать себя и друг друга, пить тёплый латте, заряжаться друг от друга энергией. Летом катаюсь на велосипеде, самокате, зависаю у речек и водоёмов.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Прогулка в осень

маленькое фото пользователя Dara90
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kirill.K5

Курск → пообщаться

Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Inside_you

Москва → пообщаться

Ищу комфортного человека

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя LilaLuchik

Тула → собрать компанию

Прогуляться по центру Тулы

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тула

маленькое фото пользователя Sergey70
маленькое фото пользователя Artush
маленькое фото пользователя Fastr7100
маленькое фото пользователя dk6u3
маленькое фото пользователя Otvrat
маленькое фото пользователя Zarina2103
маленькое фото пользователя 147alikcei
маленькое фото пользователя EkaterinaCat
маленькое фото пользователя Zaychonok.21
маленькое фото пользователя Valentuna
маленькое фото пользователя Anastasya34
маленькое фото пользователя Taty29
маленькое фото пользователя Alkuz
маленькое фото пользователя Djruvn
маленькое фото пользователя Tula8709
маленькое фото пользователя Anya2009
маленькое фото пользователя Nastya6483
маленькое фото пользователя klu0i0kva
маленькое фото пользователя Panda71
маленькое фото пользователя mk43
маленькое фото пользователя devcor
маленькое фото пользователя Nataliematadzi
маленькое фото пользователя Zirbinshtein
маленькое фото пользователя Elnur555
маленькое фото пользователя Tigran
маленькое фото пользователя NetwerkDancer
маленькое фото пользователя eka_kut
маленькое фото пользователя Set071

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам